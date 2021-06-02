وزارة الصحة تذكر بالمدة الزمنيّة الفاصلة بين جرعتي التلقيح وبان الأشخاص الذين سبق لهم ان أصيبوا بفيروس كورونا يتلقون جرعة واحدة فقط

أفادت وزارة الصحة اليوم الإربعاء، أن الأشخاص الذين سبق لهم أن أصيبوا بفيروس كورونا سيتم تطعيمهم بجرعة واحدة فقط من التلقيح المضاد لكوفيد 19.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أنّ عمليّة التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا تتمّ في آجالها وفقا لصنف اللقاح والمدة الفاصلة بين الجرعة الاولى والثانية، وذلك طبقا للرأي العلميّ لهيئة اليقظة حول التلاقيح.

وتتراوح المدة الزمنيّة الفاصلة بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية من 4 إلى 6 أسابيع بالنسبة لتلاقيح “فايزر” و”أسترازينيكا” و”سبوتنيك” فيما تتراوح هذه المدة من أسبوعين إلى 4 أسابيع بالنسبة للقاح “سينوفاك”.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد، الى إحترام مواعيد التلقيح قصد إحكام تنظيم عملية التطعيم وضمان أفضل الظروف في مراكز التلقيح بكامل ولايات الجمهورية.

يشار الى ان اجمالي عدد التلاقيح المنجزة منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا يوم 13 مارس الماضي بلغ 1 مليون تلقيح اليوم الاربعاء، منها أكثر من 311 ألف ملقح تلقوا الجرعة الثانية.