قفصة : السّلطات تقرّر تعليق نشاط لاسواق الاسبوعية لمدّة أسبوعين لكبح تفشيّ وباء كورونا

قرّرت السلط الجهوية بقفصة تعليق نشاط كلّ الأسواق الأسبوعية لمُدّة أسبوعين وذلك في سعي منها لكبح إنتشار فيروس كورونا بالجهة التي بلغت فيها نسبة الوفيات جرّاء الإصابة بعدوى الفيروس حدود 6 فاصل 5 بالمائة مقابل مُعدّل وطني يساوي 3 فاصل 6 بالمائة.

وقال والي قفصة سامي الغابي يوم الابعاء في تصريح لــ(وات) إنّه تقرّر عقب إجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث إتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية من أهمّها تعليق أنشطة الاسواق الأسبوعية بكل معتمديات الولاية وذلك بهدف الحدّ من تفشّي وباء كورونا، واصفا الوضع الوبائي بالجهة ب” الخطير جدّا”.

ومن مؤشرات خطورة الوضع الوبائي بولاية قفصة هو بلوغ نسبة وفيات جرّاء الاصابة بفيروس كورونا تساوي 6 فاصل 5 بالمائة بالجهة حيث بلغت حصيلة ضحايا الوباء منذ بدء إنتشاره قبل أزيد من عام 460 وفاة من مجموع 7037 شخصا طالتهم عدواه، من بينها 86 وفاة في شهر ماي الفائت، وهي أعلى حصيلة سجلتها الجهة إلى حدّ الان.

كما إرتفعت خلال الأيّام العشرة الاخيرة بالجهة نسبة إيجابية إختبارات الكشف عن هذا الوباء ، مترواحة ما بين 34 و 44 بالمائة، من ذلك أنّ إدارة الصحة بقفصة أعلنت يوم الاربعاء أن تحاليل عيّنات 50 شخصا مُشتبه بإصابتهم بالفيروس أثبتت إصابة 19 شخصا بالفيروس أي بنسبة إيجابية تساوي 38 بالمائة.

من ناحية أخرى قالت رئيسة لجنة اليقظة والمتالبعة بإدارة الصحّة وداد زياني أنّ طاقة أقسام كوفيد 19 بالمستشفيين المحلّينن بالرديف وأم العرائس تجاوزت طاقة إستيعابها وبلغت بالمستشفى الجهوي بالمتلوي أقصاها ، وتعُدّ هذا الممستشفيات الثلاث 32 سرير أوكسيجين، في حين لم يتبقّ بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقفصة سوى تسع أسرّة شاغرة من مجموع 69 سرير إنعاش وأوكسيجين.

وحسب معطيات إستعرضها إجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث حول تفشّي وباء كورونا بقفصة فإنّ أربع معتمديات بهذه الولاية من مجموع 13 صُنّفت ذات مستوى إنذار مُرتفع جدّا وهي قفصة الجنوبية وبلخير وسيدي عيش وسيدي بوبكر,

ودعا والي قفصة الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة إلى تحسيس منظوريه من أصحاب المقاهي والمحلاّت والفضاءت المفتوجة للعموم إلى ضرورة تطبيق كلّ تدابير بروتوكول الحماية من عدوى الفيروس، مؤكدا على ضرورة تفهّم كلّ إجراءات الحدّ من تفشّي الوباء وخاصة قرار تعليق نشاط الأسواق الأسبوعية بما يُجنّب مزيد تدهور الوضع الوبائي في الجهة.

وأعلن الوالي أن إجتماعا سيُعقد السبت القادم بمقرّ وزارة الصحة بتونس بإشراف وزير الصحّة من أجل النظر في الإشكاليات والنقائص العاجلة التي تُواجه المنظومة الصحية بقفصة في مواجهة تفشّي فيروس كورونا وخاصة فيما يتصل ببطء إجراء تحاليل الكشف عن عدوى الوباء و ضعف الإمكانيات البشرية والمادّية .

وطالت عدوى فيروس كورونا منذ أزيد من عام 7037 شخصا من ولاية قفصة تُوفّي من بينهم 460 وتعافى 6192 شخصا.

ويبلغ حاليا عدد الاشخاص المصابين والذين لازالوا يحملون الفيروس 385 مصابا من بينهم ما لا يقلّ عن 92 مصابا يقيمون بأقسام كوفيد 19 بمستشفيات قفصة والمتلوي والرديف وأمّ العرائس.