رئيس الجمهورية يشارك يومي 3 و4 جوان ببروكسال في أشغال القمّة الثانية تونس

يؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيّد يومي 3 و4 جوان الجاري ،زيارة إلى بروكسال للمشاركة في القمة الثانية تونس /بروكسل (القمة الأولى انعقدت في ديسمبر 2016)

وقالت رئاسة الجمهورية في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء إن الزيارة تندرج في إطار مزيد ترسيخ العلاقات التاريخية بين تونس والاتحاد الأوروبي، شريكها الاقتصادي الأول، وتعزيز مكتسبات التجربة الديمقراطية في تونس.

كما تهدف الي تحقيق الإنعاش الاقتصادي عبر دفع التعاون في عدّة مجالات خاصة منها خلق مواطن الشغل والبحث العلمي والتكنولوجي والاقتصاد الأخضر والطّاقات المتجدّدة.

وسيلتقي رئيس الدولة، بكل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فان دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي.

وسيجري بالمناسبة، محادثة مع العاهل البلجيكي الملك فيليب، وسيلتقي أيضا مع رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيرنير هوير للتباحث حول أنشطة البنك بتونس وتمويله لمشاريع في قطاعات حيويّة على غرار البنية التحتيّة والتربية والصّحّة.

كما سيُشرف قيس سعيد على تركيز مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي التي تضمّ نوّابا أوروبيين ممثّلين عن مختلف الكتل السياسية