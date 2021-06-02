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السلطات المغربية تنظم دورة إستثنائية للامتحانات بالجامعات المغربية لفائدة الطلبة التونسيين العالقين بتونس

2021/06/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أقرت السلطات المغربية، تنظيم دورة إستثنائية للامتحانات على مرحلتين (رئيسية وتدارك) لفائدة الطلبة التونسيين العالقين بأرض الوطن، وذلك بالمؤسسات الجامعية المغربية التي يزاولون فيها دراستهم.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تمّ إشعار السلطات التونسية رسميّا من جانب نظيراتها في المملكة المغربية، بإقرار تنظيم دورة إستثنائية للامتحانات لفائدة الطلبة التونسيين العالقين بتونس، مؤكدة أن التنسيق جار لتمكين الطلبة المعنيين من الإلتحاق بمراكز دراستهم بالمغرب في أقرب الآجال.

ويأتي هذا القرار إثر المساعي التي قامت بها وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وسفارة تونس بالمغرب، وفق ذات البلاغ.

وسيمكن تنظيم هذه الدورة الاستثنائية لفائدة الطلبة التونسيين، من تجاوز اشكالية حرمانهم من اجتياز الامتحانات بسبب تعذر عودتهم إلى جامعاتهم بالمغرب قي ظل اجراءات الحجر الصحي وتعليق المملكة المغربية لجميع رحلاتها الجوية بسبب جائحة كورونا.

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