كورونا: اتخاذ إجراءات إستثنائية بمعتمديات سليانة الشمالية والجنوبية ومكثر لمدة 10 أيام

الشمالية وسليانة الجنوبية ومكثر لمدة 10 أيام إبتداء من يوم غد الخميس، وذلك على خلفية إرتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المناطق المذكورة.

وذكر والي سليانة، عبد الرزاق دخيل، في تصريح ل”وات”، أن الإجراءات الجديدة تشمل الحد من التنقل بين معتمديات سليانة الشمالية والجنوبية ومكثر ومعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، إلا في الحالات القصوى، فضلا عن منع كل التجمعات والإحتفالات والتظاهرات مهما كان نوعها.

وقال إنه تقرر أيضا منع لعب الورق والنرجيلة بالمقاهي والإقتصار على استعمال المعدات ذات الإستعمال الواحد.

وأضاف دخيل أن من بين الإجراءات، التأكيد على إحترام الناقلين الخواص (تاكسي وسيارات الأجرة) للبروتوكولات الصحية، ومواصلة العمل بها في أداء الصلوات، فضلا عن تقيد القائمين على الفضاءات التجارية الكبرى بتطبيق البروتوكول الصحي وتجنب الإكتظاظ.

وأشار والي سليانة إلى تكثيف الحملات الأمنية لفرض تطبيق البروتوكول الصحي بمختلف الفضاءات، والغلق الفوري في صورة وجود إخلالات.