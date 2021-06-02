من بينها اتصالات تونس: مؤسّسات وطنيّة وشركات ناشئة تشارك في النسخة الخامسة لقمّة تونس الرقميّة

انطلقت اليوم الأربعاء 2 جوان 2021، الدورة الخامسة من قمة تونس الرقمية تحت شعار “تحديات التحول الرقمي ما بعد جائحة كورونا ” والتي تنظّمها “تونس بلاس دو مارشي TPM”، وتحت اشراف وزارة تكنولوجيا الاتصالات وبحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتهدف القمة إلى مواكبة آخر التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأمن السيبرني والاتصالات كما ستسلّط الضوء على موضوع رقمنة الإدارة والمؤسسات المالية ودور التكنولوجيات الناشئة في تطوير قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة.

وقد شارك في التظاهرة أكثر من ألفي شخص حضوريا وافتراضيا حيث تمّ نقل فعاليات القمة حينيا على منصة رقمية تونسية تمّ الاعلان عن اطلاقها اليوم “Eventoo by Patform Event Online TDS”.

وشارك أيضا في معرض القمّة 25 مؤسّسة ناشئة تنشط في مجال التكنولوجيا، اضافة الى عدد من المؤسسات الوطنيّة التونسيّة على غرار اتصالات تونس التي شاركت بعدد من المحاضرات القيّمة و ساهمت في اثراء حلقات النقاش بتجربتها الواسعة في هذا المجال.