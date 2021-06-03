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جلسة عامة غدا في البرلمان للحوار مع الحكومة حول التونسيين بالخارج

2021/06/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

يعقد مجلس نواب الشعب، غدا الجمعة، جلسة عامة للحوار مع عدد من اعضاء الحكومة حول التونسيين بالخارج وهي جلسة تمت برمجتها من قبل مكتب البرلمان خلال اجتماع عقد يوم 20 ماي الماضي.

وسيحضر الجلسة العامة وزراء الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والنقل واللوجستيك و الشؤون الاجتماعية.

وستحضر الجلسة العامة كذلك الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية والناطقة الرّسمية باسم الحكومة، الى جانب ممثلين عن وزارة الدّاخليّـة والدّيوانة التونسية.

وكان وزير الخارجية، عثمان الجرندي قد تطرق الاثنين الماضي في جلسة عامة بالبرلمان حول اسئلة شفاهية من النواب الى عدد من اعضاء الحكومة الى رد وزارته حول سؤال لأحد النواب حول المسائل المتعلقة بتشكيات تونسيين مقيمين بالخارج بسبب رفض السفارات التونسية بالخارج تمكينهم من جوازات سفر بسبب شبهات أو قضايا عدلية مرفوعة ضدّهم بتونس.

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