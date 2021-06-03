دورة رولان غاروس : انس جابر الى الدور السادس عشر

تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 26 عالميا الى الدور السادس عشر من دورة رولان غاروس، احدى الدورات الكبرى للتنس، عقب فوزها على الاسترالية استرا شارما المصنفة 124 عالميا 6-2 و6-4 اليوم الخميس في الدور الثاني.
وبهذا الفوز ثأرت جابر لخسارتها امام نفس اللاعبة نهائي دورة شارلستون 2 الامريكية يوم 18 افريل الماضي.
وكانت انس جابر تفوقت في الدور الاول على الكازاخستانية يوليا بوتنتسيفا المصنفة 43 عالميا 2-0.
وستواجه جابر في الدور السادس عشر الفائزة من مباراة الاسترالية اشلي بارتي المصنفة اولى عالميا والبولونية ماغدا لينات المصنفة 45 عالميا.