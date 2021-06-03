بكالوريا 2021: انطلاق عملية الإرسال الرقمي للاختبارات التطبيقية لشعبة علوم الإعلامية إلى 228 مركز امتحان

انطلقت صباح اليوم الخميس بمقر الإدارة العامة للامتحانات بالعاصمة عملية الإرسال الرقمي لاختبارالبكالوريا التطبيقية لشعبة علوم الإعلامية.

وجرى الإرسال الرقمي لاختبار مادة الإعلامية بطريقة مشفرة إلى 228 مركز امتحان في التوقيت نفسه بعدما حصلت المراكز من قبل الإدارة العامة للامتحانات على كلمات عبور مكنتها من الولوج إلى الاختبارات وتحميلها واستنساخها حسب عدد المترشحين، وفق وزير التربية، فتحي السلاوتي.

وقال وزير التربية لـ(وات) لدى مواكبته لسير عملية الإرسال الرقمي لاختبار الإعلامية إن الإرسال الرقمي جرى بنجاح وفي ظروف مؤمنة، مذكرا بان عملية الارسال الرقمي لمواضيع البكالوريا التطبيقية لدورة 2021 اقتصرت على مادة الإعلامية لشعبة علوم الإعلامية فحسب، وذلك بعد إلغاء الاختبارات التطبيقية لبقية الشعب نظرا للظروف الاستثنائية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا وتداعياته على التعليم.

يشار الى الاختبارات التطبيقية ضمن دورة باكالوريا 2021 لشعبتي علوم الاعلامية والرياضة تتواصل من 3 الى 5 جوان 2021 وفق ما أفاد به مدير الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح سابق ل(وات).