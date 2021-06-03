قطاع التأمين في تونس تحت مجهر “Webmanagercenter”

أطلق موقع webmanagercenter المختص في الشأن الاقتصادي نشريّة خاصة بقطاع التأمين في تونس.

وتتناول النشريّة التحديّات التي يواجهها قطاع التأمين وسبل الترفيع في حصّته من الناتج المحلي الخام في البلاد خاصة وأن حصّة تونس تعتبر الأدنى (2.1%) مقارنة بالمغرب (3.9%) و فرنسا التي بلغت حصتها (9.2%).

كما يعتبر معدّل قسط التأمين للفرد في تونس الأدنى أيضا ، حيث يبلغ 70.4 دولارًا فقط مقابل 127 دولارًا في المغرب ، و 236 دولارًا في لبنان و 3719 دولارًا في فرنسا.

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