اتحاد “اجابة” يرفع قضية جزائية في القذف العلني والثلب ضد وزيرة التعليم العالي و البحث العلمي

رفع اتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين “اجابة”، قضية جزائية في القذف العلني والثلب والتشويه، ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة، وفق ما أعلن عنه، اليوم الخميس، المنسق العام الوطني لاتحاد “اجابة” نجم الدين جويدة.

وقال جويدة، خلال ندوة صحفية عقدها اتحاد “اجابة” بالعاصمة، إن “رفع هذه القضية يوم الثلاثاء الفارط لدى المحكمة الابتدائية بتونس، يأتي على خلفية تصريحات وزيرة التعليم العالي يوم 26 ماي الفارط خلال جلسة استماع لها أمام لجنة التربية بمجلس نواب الشعب، التي جاء فيها إن اتحاد “اجابة” ليس نظيفا وغير مسؤول وغير واضح وغير محترم، متهمة إياه بعقد اتفاقيات غير معلنة يقوم بإخفائها عن منظوريه”.

واستنكر جويدة تصريحات الوزيرة ضد اتحاد “اجابة” التي “لا تخلو من السخرية والاستهزاء ولا ترتقي إلى المستوى الأخلاقي الراقي”، وفق قوله، داعيا الوزيرة إلى الالتجاء إلى القضاء للكشف عن الاتفاقيات غير المعلنة التي اتهمت اتحاد “اجابة” بابرامها في الخفاء.

ومن جهة أخرى، دعا جويدة رئيس الحكومة هشام مشيشي الى النظر في “شبهة تضارب المصالح في العلاقات مع البنوك التي تحوم حول وزيرة التعليم العالي باعتبار أنها عضو بمجلس إدارة البنك الوطني القطري بتونس بصفة متصرف مستقل وعضو بمجلس ادارة الشركة التونسية للبنك بصفة متصرف مستقل، وذلك حسب ما تضمنته السيرة الذاتية للوزيرة المنشورة على الصفحة الالكترونية الرسمية للوزارة”، حسب تصريحه.

ومن جهته بين الناطق الرسمي باسم اتحاد “اجابة” زياد بن عمر أن الاتحاد سيتجه نحو التصعيد في نضالاته تعبيرا عن رفضه لمشروع القانون النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين، الذي وصفه ب”الخطير والمسقط والمشوه” والذي تقدمت به وزارة التعليم العالي بصفة أحادية الجانب ودون عقد أية استشارات، وفق تأكيده.

وأوضح أن النظام الأساسي الذي تسعى الوزارة الى تمريره لا يتماشى مع المعايير الدولية التي يعتمد أغلبها رتبتين فقط للأساتذة الجامعيين في حين أن مشروع هذا القانون يحدد 7 رتب مما سيكبل الأستاذ الجامعي الباحث وسيساهم في إرساء “المحسوبية” ومزيد التفرقة بين الجامعيين الباحثين وتعميق فشل المنظومة التعلم العالي والبحث العلمي عموما.

يذكر أن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” كان قد دخل في اضراب انذاري عن العمل يوم الخميس 20 ماي 2021، وذلك للمطالبة بتراجع وزارة الإشراف عن تمرير النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين.