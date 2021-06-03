في حلق الوادي: الكشف عن وكر دعارة يتخفى بصورة مركز تدليك..وهذه التفاصيل..

وفي تفاصيل الحادثة، قام رئيس مركز الأمن الوطني بحلق الوادي وأعوانه بمداهمة المحل الذي تديره امرأة بشارع روزفالت، وذلك إثر مراقبة سرية وبالتنسيق مع ممثل النيابة العمومية، أين ضبط خمسة أشخاص، من بينهما فتاة وشاب كانا بحالة تلبس.

وبتفتيش المكان، تم العثور على أغلفة واقي ذكري تم حجزها رغم محاولة صاحبة المحل ابتلاعها، كما تم العثور على كمية من مادة القنب الهندي كانت مخفية بإحكام، فيما تم تقديم جميع الأطراف إلى مقر المركز.

وأضاف العميد وليد حكيمة وليد حكيمة لموزاييك أن فتاة اعترفت خلال التحريات بأنها تتعاطى البغاء السري مع بعض الحرفاء بالتوازي مع عملية التدليك، وأكدت أنها تعمل لحساب صاحبة المحل، فيما أكدت شابة ثانية أنها تعمل مجرد معينة قائمة بمهام التنظيف لا غير وأن صاحبة المركز حاولت عديد المناسبات استدراجها لتعاطي البغاء مع الحرفاء بمقابل لكنها رفضت، فيما أكد الشبان الثلاثة أنهم حلوا بالمركز لمجرد القيام بحصص تدليك.

وبالتنسيق مع مساعد السيد وكيل الجمهورية، تم الاحتفاظ بصاحبة المحل وبالطّرفين المتلبسين.