زغوان: تسجيل حالة وفاة و84 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” والإعلان عن إجراءات إضافية للحد من انتشار الوباء

يشهد الوضع الوبائي بولاية زغوان مؤخرا، تطورا خطيرا نتيجة الانتشار السريع لعدوى فيروس “كورونا”، حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 173 حالة، وذلك على إثر تسجيل حالة وفاة جديدة بالفحص اليوم الخميس لامرأة من مواليد 1952.

وارتفع، أيضا، عدد الأشخاص الحاملين للفيروس إلى357 حالة، من جملة 5013 إصابة، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة، سهيل بالي.

واعتبر الوالي، صالح المطيراوي، في تصريح لـ”وات” وذلك لدى إشرافه، اليوم، على اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة “كوفيد19″، أن الوضع الوبائي في الجهة “خطير، وأن كل المؤشرات التي قدمتها المصالح الصحية سلبية على كل المستويات، نتيجة الارتفاع الملحوظ للتحاليل الإيجابية ولعدد الحالات النشيطة وحالات الإقامة التي تجاوزت طاقة استيعاب وحدات الكوفيد.

وأضاف ذات المصدر، أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوفيد، قررت القيام بحملات توعوية واسعة ستشمل كافة القطاعات والفضاءات، لاحترام البروتوكول الصحي العام، ودعت البلديات لتحسيس المواطنين بخطورة الوضع وحملهم على القيام بالتلاقيح ضد الفيروس.

وأشار، في ذات السياق، إلى أن ولاية زغوان وكغيرها من الولايات، تمر بظرف صحي دقيق، يتطلب تظافر جهود كل الأطراف، ووعي المواطن.