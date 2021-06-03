سليانة: تحرير 62 مخالفة من أجل عدم إرتداء الكمامة و10 محاضر صحية

أسفرت حملة أمنية واسعة لفرض تطبيق البروتوكول الصحي، نفّذها أعوان منطقة الأمن الوطني بسليانة، صباح اليوم الخميس، بسليانة المدينة، عن تحرير 62 مخالفة لعدم إرتداء الكمامة، و10 محاضر صحية، فضلا عن القبض على 14 مفتشا عنهم في قضايا مختلفة.

وذكر مصدر مسؤول من الأمن الوطني، في تصريح لـ”وات”، أنه تم أيضا خلال الحملة التي شملت الفضاءات العامة، ووسائل النقل، والمقاهي، ومداخل ولاية سليانة، حجز عدد 4 نرجيلة، وسيارتين مفتش عنهما، و15 دراجة نارية.

من جهة أخرى، احتفظت الوحدات الأمنية بالكريب بشاب من أجل مسك مادة مخدرة بنية الترويج، حيث ضبطت لديه كمية من مادة القنب الهندي “الزطلة” و أوراق للف المادة المخدرة، وفق المصدر ذاته.

من جانبها، نفّذت الفرقة الجهوية لشرطة المرور بسليانة حملة مشتركة مع مصالح الإدارة الجهوية للنقل البري، أسفرت عن حجز 5 شهادات فحص فني عرضي، وتحرير 9 محاضر من أجل عدم إجراء الفحص الفني الدوري، و4 محاضر جبائية، و6 مخالفات مرورية، و4 محاضر عدلية.

يذكر أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث إتخذت أمس الأربعاء جملة من الإجراءات في علاقة بالوضع الوبائي، من بينها تكثيف الحملات الأمنية لفرض تطبيق البروتوكول الصحي.