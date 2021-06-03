الهايكا تطلق تطبيقية خاصة بالشكايات…

اطلقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تطبيقة خاصة بالشكايات المتعلقة بالمضامين الإعلامية السمعية البصرية، وفق ما ورد في بلاغ صدر عنها اليوم الخميس .

وأوضحت الهيئة أن تقديم الشكايات يكون عن طريق استمارة مخصصة لذلك وهي متوفرة على موقعها الالكتروني على الرابط التالي: https://plainte.haica.tn.

ويمكن تعمير استمارة الشكاية وتوجيهها عبر الموقع، أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط التابع للهيئة بمقرها الرسمي.

وأبرزت الهايكا أن وضع الاستمارة يهدف إلى تنظيم إجراءات التشكي لديها وتوحيدها، إضافة إلى تيسير معالجة الشكايات ومتابعتها من خلال ضمان توفر معطيات أساسية متعلقة بالشاكي وبالقناة التلفزية أو الإذاعية المعنية وبموضوع الشكاية

وتتلقي الهيئة شكايات من الجمهور حول المضامين السمعية البصرية وذلك في إطار مهامها المتعلقة بتنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وتعديله وضمان تعدده وتنوعه وتوازنه واستقلاليّة وسائله.

كما تعتمد الهيئة جملة من الآليات والوسائل منها مرافقة وسائل الإعلام ورصد مضامين القنوات التلفزية والإذاعية على أساس المعايير المهنية والأخلاقية كما وردت في المواثيق الدولية، وعلى اساس المبادئ التي نص عليها المرسوم عدد 116 لسنة 2011