النهضة تطلب لقاءَ مع هشام المشيشي: عماد الخميري يكشف…

أكد رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري اليوم الخميس 03 جوان 2021، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي لم يستشر حركة النهضة أو كتلتها البرلمانية، كجزء من الحزام البرلماني الداعم للحكومة، حول الزيادات الأخيرة في الأسعار.

وشدد الخميري في تصريح لاذاعة شمس أف أم إلى البرلمان، على أنه كان من الأجدر على الحكومة العودة إلى الحزام السياسي والبرلماني والتشاور معه في مثل هذه الإجراءات التي لها انعكاس مباشر على الوضع الإجتماعي للمواطن على غرار إقرار زيادة في الأسعار.

واشار الخميري أن حركة النهضة طلبت لقاءً مع هشام المشيشي للتداول في الزيادات الأخيرة في الأسعار.