عاجل: هذا ما تقرر في قضية سامي الفهري وشركة كاكتيوس…

قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية “كاكتوس” المتهم فيها سامي الفهري، إلى 8 جويلية 2021، وفق ما أفاد به حبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم المحكمة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف المصدر أن هذا القرار يتعلق بما يُعرف بقضية “كاكتوس” والتي جدت حيثياتها قبل الثورة في علاقة بمؤسسة التلفزة التونسية.

وكان صدر حكم ب10 سنوات سجنا ضد بلحسن الطرابلسي (صهر الرئيس الأسبق الراحل بن علي) و8 سنوات ضد سامي الفهري، في ملف التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس، بتاريخ 9 مارس 2021.

كما تضمّن الحكم تخطئة الطرفين بمبلغ قدره 40 مليون دينار بالتضامن، فيما قررت الدائرة الجنائية إيقاف المحاكمة في حق بقية المتهمين بموجب قانون المصالحة الإدارية.

وفي 29 أفريل الفارط، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، الافراج مؤقتا على سامي الفهري مقابل تأمينه لمبلغ أربعة ملايين دينار، وفق ما صرّح الترخاني. علما بأنه لم يتم تأمين هذا المبلغ إلى غاية اليوم.

وتعود أطوار هذه القضية إلى 2012، حين رفع الممثل القانوني للتلفزة التونسية، دعوى ضد شركة “كاكتوس برود” بتهمة الاستيلاء على 25 مليون دينار من أموال المؤسسة، من خلال بث برامج ترفيهية وأعمال درامية على قناة التلفزة التونسية واستغلال معداتها التقنية لإنتاجها، دون أي مقابل، نظير حصول “كاكتوس برود” على أموال الإعلانات التجارية التي تبث أثناء البرامج التي تنتجها الشركة.