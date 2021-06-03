سعيد يعلن من بروكسيل عن تركيز مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي

أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، خلال موكب انتظم اليوم الخميس بمقر إقامة سفير تونس ببروكسيل، عن تركيز مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي، التي تضمّ نوّابا أوروبيين ممثّلين عن مختلف الكتل السياسية.

وتهدف هذه المجموعة، حسب نائب رئيس البرلمان الأوروبي ومنسق مجموعة الصداقة تونس-البرلمان الأوروبي، “فابيو ماسيمو كاستالدو”، إلى “تنشيط المبادرات المشتركة، وتقريب وجهات النظر حول جملة من القضايا ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما يخدم المصالح المشتركة”.

وبين عضو البرلمان الأوروبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن البرلمان الأوروبي أصبح اليوم أكثر قربا من تونس، مضيفا أن العديد من النواب الأوروبيين يعولون على مجموعة الصداقة للدفاع عن المصالح السياسية والاقتصادية للجانبين خلال التظاهرات الإقيليمية والدولية.

ومن جهته، أكد رئيس الجمهورية أمام ثلة من أعضاء البرلمان الأوروبي، الدور الهام للبرلمان في مسار اتخاذ القرار على المستوى الأوروبي، وخاصة في ما يتعلق بمسائل الميزانية والهجرة.

ووصل رئيس الجمهورية، ظهر اليوم الخميس، إلى بروكسيل حيث يؤدي زيارة بيومين (3 و4 جوان)، للمشاركة في أشغال القمّة الثانية تونس/الإتحاد الأوروبي بعد أن كانت الدورة الأولى لهذه القمة التأمت في ديسمبر 2016.

وقد التقى سعيد وحرمه في مستهل هذه الزيارة، العاهل البلجيكي الملك فيليب وقرينته بالقصر الملكي ببروكسيل.