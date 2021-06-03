كوفيد-19: مجموعة “سي ام آ سي جي أم” توجّه مساعدة صحيّة فرنسية من التجهيزات الطبيّة نحو تونس

سيتم توجيه مساعدة طبيّة فرنسيّة ب20 حاوية تضم 5 مليون كمّامة طبيّة (صنف FFP2) و1800 من الأدوات الخاصّة بأجهزة التنفس إلى تونس انطلاقا من ميناء مرسيليا (فرنسا) خلال الاسابيع القادمة، وفق ما أكّده مدير عام مجموعة “سي ام آ سي جي أم” تونس، أسامة يكرا، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح يكرا أنّ أوّل حاوية من هذه المساعدة بلغت ميناء رادس، الخميس، على متن باخرة تابعة للمجموعة. وأوضح يكرا أنّ بقيّة الحاويات ستصل تباعا خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف أنّ “هذه العمليّة الهامّة تمّ تنسيقها من قبل مؤسسة “سي أم آ سي جي أم” ومركز الأزمة والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجيّة الفرنسيّة استجابة للحاجيات العاجلة للمؤسّسات الصحيّة التونسيّة في مواجهة الموجة الحالية من الجائحة الصحيّة”.

وتابع ” إن مجموعة “سي ام آ سي جي أم” التّي ساهمت في هذه المساعدة من خلال مؤسسة “سي ام آ سي جي أم” ستعمل على تأمين نقل الحاويات من ميناء مرسيليا نحو ميناء رادس”.

وأفاد يكرا، أيضا، بأنّ المجموعة تعد من أكبر الفاعلين في مجال النقل البحري للحاويات واللوجستيك بشكل عام. وتسجل المجموعة حضورها ب160 بلدا من خلال 755 مكتبا تابعا لها و110 ألف متعاون وأسطول يتكوّن من 566 باخرة. وتنشط المجموعة ب420 ميناء من مجمل 521 ميناء تجاري عبر العالم وتنشط على 257 خط بحري.

وبيّن “تنشط المجموعة بتونس منذ 10 سنوات عبر 4 موانىء أساسية ويتعلّق الأمر بموانىء رادس وبنزرت وسوسة وصفاقس”.

وذكر يكرا بان المجموعة أطلقت، انطلاقا من ميناء صفاقس، خطا بحريا مباشرا مع ليبايا منذ سنة 2020 تبعا لغلق الحدود البريّة بسبب الجائحة الصحيّة وبطلب من وزارة النقل واللوجستيك.