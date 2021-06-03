صفاقس: المحكمة المتخصصة في العدالة الانتقالية تؤخر قضايا انتهاكات “ثورة الخبز” وغيرها إلى جلسة 21 أكتوبر القادم

أخّرت المحكمة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، في جلسة قضائية عقدتها اليوم الخميس، 14 ملفا تتعلق بانتهاكات مختلفة، من بينها انتهاكات أحداث “ثورة الخبز” التي جدت يومي 3 و4 جانفي 1984، إلى جلسة 21 أكتوبر القادم، لإعادة استدعاء الأشخاص المنسوبة إليهم التهم، وكذلك الضحايا المصابين أو ورثتهم.

وأفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، “وات”، بأن هذه القضايا، التي تعلقت بالأحداث التي جدت بكل من صفاقس المدينة وجبنيانة وعقارب والحنشة، شملت 14 شخصا ممن وجه إليهم الاتهام بالانتهاك، ومنهم وزراء سابقون في تاريخ الأحداث وعدد آخر من المسؤولين السابقين.

ويتعلق الاتهام الموجه للمنسوب إليهم الانتهاكات أساسا، بجرائم القتل العمد مع سابقية القصد، ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد، والمشاركة في ذلك والامتناع المحظور عن الإنجاد.