المشيشي يتسلم بمطار تونس قرطاج هبة فرنسية تضم 3 وحدات لإنتاج الاوكسيجين، ويودع الوزير الأول الفرنسي

تسلم رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مساء الخميس بمطار تونس قرطاج، هبة فرنسية تتمثل في 3 وحدات لإنتاج الأوكسيجين موجهة لمستشفيات صفاقس وسيدي بوزيد وتطاوين.

كما تضمنت الهبة، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن رئاسة الحكومة، مستلزمات طبية وكمامات وأجهزة تنفس اصطناعي بقيمة 3 ملايين أورو.

وتولى رئيس الحكومة، حسب البلاغ ذاته، توديع ضيفه الوزير الأول الفرنسي، جان كاستاكس، في ختام زيارته الى تونس يومي 2 و3 جوان الحالي، والتي توجت بتوقيع ستّ اتفاقيات تعاون تهم مجالات النقل البحري والتوقي من الكوارث الطبيعية وتحلية مياه البحر والفلاحة، إلى جانب التجارة والمجال الرقمي بتونس، بمناسبة انعقاد المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي.

وكان المشيشي رافق الوزير الأول الفرنسي وحرمه في جولة عبر أسواق المدينة العتيقة زاروا خلالها جامع الزيتونة وسوق الشواشين، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.