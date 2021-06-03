رابطة ابطال افريقيا (الترجي-الاهلي) – الجنوب افريقي فيكتور غوميز للقاء الذهاب والكاميروني أليوم نيان لمقابلة الاياب

عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز لادارة مباراة الترجي الرياضي والاهلي المصري المقررة يوم 19 جوان الجاري على ملعب رادس لحساب ذهاب الدور نصف النهائي لرابطة ابطال افريقيا.

اما مباراة الاياب التي ستقام يوم 26 جوان الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، فسيتولى قيادتها الحكم الكاميروني أليوم نيان.