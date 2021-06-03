استقالة الناطق باسم محكمة أريانة من خطته..

في بنزرت: القبض على امرأة محل 85 منشور تفتيش…

هام: المدة الفاصلة بين الجرعتين وفق أنواع التلاقيح..

توقف بيع التحاليل السريعة بالصيدليات..وهذه التفاصيل..

رابطة ابطال افريقيا (الترجي-الاهلي) – الجنوب افريقي فيكتور غوميز للقاء الذهاب والكاميروني أليوم نيان لمقابلة الاياب

2021/06/03 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز لادارة مباراة الترجي الرياضي والاهلي المصري المقررة يوم 19 جوان الجاري على ملعب رادس لحساب ذهاب الدور نصف النهائي لرابطة ابطال افريقيا.
اما مباراة الاياب التي ستقام يوم 26 جوان الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، فسيتولى قيادتها الحكم الكاميروني أليوم نيان.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn