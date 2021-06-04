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الوضع الوبائي في زغوان خطير واجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا..

2021/06/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد اليوم الجمعة 04 جوان 2021 والي زغوان صالح المطيراوي، أن الوضع الوبائي في الجهة خطير خاصة مع تسجيل أرقام ومؤشرات قياسية لم يتم تسجيلها من قبل.

وكشف صالح المطيراوي في تصريح لاذاعة شمس اف ام، أن المؤشرات المسجلة غير مطمئنة، مبينا أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لم تقتصر على كبار السن فقط بل شملت أشخاصا في العقد الثاني من أعمارهم.

وأقر الوالي بتسجيل صعود فجئي للإصابات اليومية بالفيروس.

وفيما يتعلق بالإجراءات، تحدث المطيراوي عن اتخاذ قرارات وإجراءات ميدانية على مستوى تطبيق البروتوكولات وتعبئة الناس وحثهم على التسجيل لتلقي التلقيح والتنقل على عين المكان للأهالي لتسجيلهم على منظومة ايفاكس.

وتابع أنه لم يتم اتخاذ قرارات غلق ومنع تنقل وذلك أخذا بعين الاعتبار لنتائج القرارت السابقة وما يمكن أن تخلفه من احتقان ومن تردي لظروف المواطنين.

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