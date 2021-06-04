متابعة لقضية الكشف عن مركز تدليك حولته صاحبته لوكر دعارة بحلق الوادي: هذا ما كشفته الابحاث واعترافات المتهمين..

في متابعة لقضية الكشف امس عن مركز مختص في العلاج الطبيعي حولته صاحبته الى محل لتعاطي البغاء السري بجهة حلق الوادي تم خلال مداهمة المكان من طرف الوحدات الامنية وبعد بالتنسيق مع ممثل النيابة العمومية، ضبط خمسة أشخاص، من بينهما فتاة وشاب كانا بحالة تلبس.

وبتفتيش المكان، تم العثور على أغلفة واقي ذكري تم حجزها رغم محاولة صاحبة المحل ابتلاعها، كما تم العثور على كمية من مادة القنب الهندي كانت مخفية بإحكام، فيما تم تقديم جميع الأطراف إلى مقر المركز.

وحسب ما اوردته الصفحة الرسمية لنقابة اقليم الامن الوطني بتونس اعترفت فتاة خلال التحريات بأنها تتعاطى البغاء السري مع بعض الحرفاء بالتوازي مع عملية التدليك، وأكدت أنها تعمل لحساب صاحبة المحل، فيما أكدت شابة ثانية أنها تعمل مجرد معينة قائمة بمهام التنظيف لا غير وأن صاحبة المركز حاولت عديد المناسبات استدراجها لتعاطي البغاء مع الحرفاء بمقابل لكنها رفضت، فيما أكد الشبان الثلاثة أنهم حلوا بالمركز لمجرد القيام بحصص تدليك.

وبالتنسيق مع مساعد السيد وكيل الجمهورية، تم الاحتفاظ بصاحبة المحل وبالطّرفين المتلبسين.