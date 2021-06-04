رئيس الجمهوريّة يلتقي ببروكسال رئيس البرلمان الأوروبي

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي صباح اليوم الجمعة ببروكسال على ما تتقاسمه تونس مع الاتحاد الأوروبي من قيم ومبادئ وما يجمعهما من تطلعات مشتركة لمواكبة التحولات المتسارعة في العالم.

ودعا رئيس الدولة في هذا الإطار، إلى استشراف آفاق جديدة لروابط الصداقة المتينة بين تونس والاتحاد الأوروبي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والشراكة من أجل الشباب، فضلا عن اعتماد مقاربة شاملة ومتجددة لملف الهجرة، ودعم جهود تونس في توفير اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 باعتبار الحق في الصحة من أهم حقوق الانسان، فضلا عن تكثيف التعاون والتبادل في مجال مكافحة الارهاب وتحقيق الأمن ،وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية

من جانبه، جدد دافيد ماريا ساسولي تمسك البرلمان الأوروبي بالوقوف إلى جانب تونس في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات ودعم تجربتها الديمقراطية ورفع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مشدّدا في الآن نفسه على القناعة بأنه لا يمكن معالجة ملف الهجرة غير النظامية من منظور أمني فقط.

وقد وصل رئيس الجمهورية، ظهر أمس الخميس، إلى بروكسيل حيث يؤدي زيارة بيومين (3 و4 جوان)، للمشاركة في أشغال القمّة الثانية تونس/الإتحاد الأوروبي بعد أن كانت الدورة الأولى لهذه القمة التأمت في ديسمبر 2016.

وقد التقى رئيس الدولة وحرمه في مستهل هذه الزيارة، العاهل البلجيكي الملك فيليب وقرينته بالقصر الملكي ببروكسيل