63 وفاة و1816 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، حول الوضع الوبائي اليومي، بأنه تم بتاريخ 3 جوان 2021، تسجيل 63 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 12 ألفا و902 وفاة.

كما تم، وفق المصدر ذاته، تسجيل 1816 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 6854 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس، 309 آلاف و126 شخصا، بعد تعافي 1348 شخصا. وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 26 فاصل 50 بالمائة.

ولم تعلن وزارة الصحة في بلاغها اليومي عن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص وعدد المصابين بالفيروس بأقسام العناية المركزة أو الخاضعين للتنفس الاصطناعي.