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القيروان: حريق بمصنع للأدوية يأتي على كمية هامة من الأدوية غير الصالحة للاستهلاك وسيارتين

2021/06/04 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

اندلع في حدود السادسة من مساء اليوم الجمعة حريق بمصنع للأدوية بالمنطقة الصناعية بالقيروان المدينة، أدى إلى اشتعال سيارتين وشاحنة خفيفة صغيرة (تكتك) وكمية هامة من الأدوية غير الصالحة للاستهلاك والمواد الخطرة.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد حاتم الرزقي، في تصريح ل(وات)، بأن َوحدات الحماية المدنية مازالت تواصل عملية إخماد الحريق بعد أن تمت السيطرة عليه وحالت دون إنتشاره إلى كامل البناية المتكونة من 3 طوابق وتمسح ألفي متر مربع لكل طابق.

وأضاف أن الحريق امتد إلى مستودع المصنع على مساحة حوالي 250 مترا مربعن، واشتعلت النيران بأدوية مختلفة، مبينا أنه تم توفير 5 شاحنات إطفاء لإخماد الحريق الذي ماتزال أسبابه مجهولة.

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