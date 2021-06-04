البورصة في أسبوع : توننداكس يتراجع ب 9ر0 بالمائة وسط تداولات بقيمة 41 مليون دينار

تراجع مؤشر بورصة تونس “توننداكس” في ختام الأسبوع الممتد من 31 ماي إلى 4 جوان، بنسبة 9ر0 بالمائة مدركا النقطة 08ر7371، ليراكم المؤشر ذاته زيادة بنسبة 7 بالمائة منذ بداية سنة 2021، وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وشهدت السوق تداولات أعلى من تلك المحققة خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ زهاء 41 مليون دينار، تعززت بفضل تبادل ستة كتل بقيمة 5ر10 مليون دينار، منها خمس كتل لمجمع دليس القابضة بقيمة 3ر7 مليون دينار، وتبادل لسهم الشركة التونسية للسيارات والخدمات بقيمة 2ر3 مليون دينار.

وكان سهم وان تاك القابضة الأكثر تداولا خلال الأسبوع.

وتصدر سهم بنك تونس والإمارات قائمة الارتفاعات ليسجل سعره زيادة ب 7ر10 بالمائة وليقفل على سعر 970ر7 دينار،ولم يسجل السهم أي تطور في سعره منذ بداية السنة.

وحقق سهم الشركة العقارية التونسية السعودية ارتفاعا ب 6ر7 بالمائة وسعر 400ر2 دينار، وسط معاملات ضعيفة بقيمة 10 آلاف دينار، وسجل السهم تقدما طفيفا بنسبة 7ر1 بالمائة منذ بداية 2021.

فيما سجل سهم الشركة التونسية للصناعات الصيدلية تراجعا خلال الأسبوع ب 3ر11 بالمائة وسعر 500ر5 بالمائة.

وتصدر سهم مجمع وان تاك القابضة قائمة الأسهم الأكثر تبادلا طيلة الأسبوع من خلال جذب معاملات بقيمة 5ر14 مليون دينار أي ما يعادل 5ر35 من المعاملات الجملية للأسبوع.