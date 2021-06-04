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مدنين : تسجيل حالة وفاة و38 اصابة محلية بفيؤوس كورونا

2021/06/04 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية مدنين في الساعات الاربع وعشرين الماضية حالة وفاة واحدة بسبب فيروس كورونا و38 اصابة محلية جديدة ليصل وفايات فيروس كورونا الى 629 وفاة والاصابات الجملية الى 15387 إصابة منذ ظهور الوباء مقابل 14220 حالة شفاء بتسجيل 113 حالة شفاء جديدة وفق ما ذكره لــ(وات) مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتوزعت الاصابات الجديدة بين 9 اصابات بحومة السوق و7 اصابات بكل من بن قردان ومدنين الجنوبية و5 بكل من ميدون ومدنين الشمالية و4 اصابات بجرجيس وصوابة واحدة ببني خداش ليشهد بذلك الوضع الوبائي استقرارا بتراجع كبير في عدد الاصابات بمختلف المعتمديات الا انه يبقى حذرا وفق الدكتور زيد.
اما حالات الشفاء فمنها 42 حالة شفاء بمدنين الجنوبية و40 ببن قردان و10 بحومة السوق و9 بميدون و8 بجرجيس و6 بكل من مدنين الشمالية وبني خداش وحالتي شفاء بسيدي مخلوف .

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