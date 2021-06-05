كورونا: فرنسا تضع تونس في القائمة البرتقاليّة.. وهذه شروط السفر اليها

تشرع فرنسا ابتداء من يوم 9 جوان 2021، في فتح حدودها أمام المسافرين، وفق ما جاء في وثيقة جديدة صدرت أمس الجمعة، بعنوان “استراتيجية إعادة فتح الحدود”.

وحسب الوثيقة، فإنه تم تقسيم التصنيف البلدان إلى ثلاث قوائم (خضراء وبرتقالية وحمراء)، وتفرض قواعد للمسافرين المحصنين وغير الملقحين من كل قائمة من المستويات الثلاثة.

خضراء: جميع دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، وكذلك البلدان التي لا ينتشر فيها الفيروس على نطاق واسع مثل أستراليا وكوريا الجنوبية وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة ولبنان.

برتقالية: يتم تصنيف البلدان باللون البرتقالي إذا كان الفيروس ينتشر، ولكن بطريقة خاضعة للرقابة، ولا يوجد تداول واسع النطاق للمتغيرات.

حمراء: البلدان التي لا يزال الفيروس ينتشر فيها على نطاق واسع وهناك “وجود مقلق لمتغيرات كوفيد-19”. هذه البلدان هي: جنوب إفريقيا، الأرجنتين، البحرين، بنغلاديش، البرازيل، بوليفيا، كولومبيا، كوستاريكا، الهند، نيبال، باكستان، سريلانكا، سورينام، تركيا وأوروغواي.

وجاءت تونس في القائمة البرتقالية، وهو ما يعني أن الوافدين الذين تلقوا التلقيح يمكنهم السفر الي فرنسا شريطة تقديم تحليل pcr سلبي والوافدين غير الملقحين لا يمكنهم السفر إليها، إلا عند وجود دوافع مقنعة مع تقديم تحليل pcr سلبي والالتزام بحجر صحي لمدة 7 أيام عند الوصول قبل إجراء اختبار ثانٍ.