هام: نسبة التضخّم في تونس تبلغ 5%

استقرت نسبة تضخم الاقتصاد في تونس، خلال شهر ماي 2021 ، عند 5 بالمائة التي بلغها خلال شهر أفريل 2021 بعد أن ارتفع من 4.8 بالمائة مسجلة خلال شهر مارس 2021 وفق المعهد الوطني للإحصاء.

وبين المعهد الوطني للإحصاء ، في معطيات نشرها، السبت، حول نسبة التضخم لشهر ماي 2021، أن هذا الاستقرار يعود الى تطور نسق ارتفاع المواد الغذائية الى 6 بالمائة مقابل 4.9 بالمائة خلال افريل 2021 والى تراجع نسق ارتفاع مجموعة من الخدمات.

وكشف المعهد عن تراجع نسق مواد وخدمات الصحة من 8.8 بالمائة خلال افريل 2021 الى 7.7 بالمائة خلال ماي 2021 ونسق أسعار مجموعة النقل من 2.1 بالمائة الى 1.5 بالمائة خلال ماي 2021 الى جانب أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والفنادق من 9.2 بالمائة خلال افريل الى 5.8 بالمائة خلال ماي 2021.

وتطورت وتيرة الاستهلاك ضمن مجموعة المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 6 بالمائة خلال ماي 2021 وذلك نظرا الى الزيادة المسجلة في أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 13.8 بالمائة وكذلك الخضر بنسبة 10.2 بالمائة والحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 8.1 بالمائة. في المقابل شهدت اسعار الغلال تراجعا طفيفا بما قدره 0.3 بالمائة مقارنة بمستواها المسجل خلال شهر ماي 2020 .

وعرفت المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة خلال ماي2021 باحتساب الانزلاق السنوي، وذلك بفعل ارتفاع المواد الصيدلية بما يعادل 9.9 بالمائة ومواد البناء بنسبة 9.8 بالمائة وكذلك صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 5.9 بالمائة. وسجلت اسعار الخدمات ارتفاعا في حدود 3.9 بالمائة وذلك نظرا لصعود اسعار خدمات الصحة بنسبة 7.5 بالمائة وأسعار الايجارات بنسبة 4.6 بالمائة.

وكشف المعهد الوطني للإحصاء، أن التضخم الضمني لشهر ماي 2021، وهو التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، تراجع الى نسبة 5 بالمائة بعد ان كان في حدود 5.5 بالمائة خلال شهر افريل 2021.

وسجلت أسعار المواد الحرة، ارتفاعا خلال ماي 2021 بنسبة 5.4 بالمائة مقابل 4 بالمائة خلال افريل 2021، بالنسبة للمواد المؤطرة علما وان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 5.9 بالمائة مقابل 6.4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

كما بينت بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ان مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي قد ارتفع خلال ماي 2021، مقارنة بشهر افريل

2021، بنسبة 0.5 بالمائة بعد 1.1 بالمائة خلال الشهر الفارط.

وأرجع المعهد هذا التطور بالأساس الى ارتفاع أسعار كل من مجموعة الملابس والاحذية بنسبة 1.1 بالمائة ومجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة، والمواد وخدمات النقل بـ 0.9 بالمائة والمواد والخدمات المتفرقة بنسبة 0.8 بالمائة.

وشهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 0.6 بالمائة خلال شهر ماي 2021، وذلك نظرا لارتفاع.أسعار الدواجن بنسبة 4.1 بالمائة والغلال الطازجة بنسبة 3.6 بالمائة وزيت الزيتون بنسبة 1.2 بالمائة.

من جهتها عرفت أسعار البيض الطازج والخضر الطازجة، تقلصا بلغ على التوالي 1.2 بالمائة و 0.6 بالمائة بعد الارتفاع الذي سجلته خلال شهر رمضان.

وزادت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.1 بالمائة خلال ماي 2021، تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر، لترتفع تلك الخاصة بالملابس بنسبة 1.4 بالمائة والاحذية بما قدره 0.7 بالمائة فيما ارتفعت اسعار مكملات الملابس بنسبة 0.8 بالمائة.

وقدرت نسبة ارتفاع مواد وخدمات النقل، خلال ماي 2021، بنسبة 0.9 بالمائة نتيجة الزيادة في مصاريف استخدام السيارات على غرار قطع الغيار والمحروقات بنسبة 1.6 بالمائة وأسعار السيارات بنسبة 0.4 بالمائة، حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء.