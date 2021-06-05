عاجل: عضو اللجنة العلميّة لمجابهة كورونا يشخّص الوضع الوضع الوبائي ويحذّر من انهيار المنظومة الصحيّة

حذر أستاذ علم الاجتماع وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا مهدي مبروك، اليوم السبت 5 جوان 2021، من تواصل حالة الانهاك للمنظومة الصحية العمومية المستنفرة بأقصى طاقاتها لمجابهة فيروس كورونا الذي قد يؤدي في الأغلب الى انهيارها.

وقال مهدي مبروك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، إن المنظومة الصحية تعمل حاليا في حالة انهاك منذ تواتر الموجات الثلاث لانتشار الفيروس حيث أنها تعيش فترة صعبة حسب توصيفه منذ الموجة الاولى والثانية لانتشار فيروس كورونا السابقين والموجة الثالثة التي تعيشها تونس حاليا والتي تسببت في تداعيات سلبية على المنظومة.

وأوضح أن الوضع الوبائي يتميز بحالة استقرار بدرجة الخطورة، محذرا من أن تواصله على هذا النسق يمكن أن يؤدي الى خروج الوضع عن السيطرة وانهيار المنظومة الصحية

وفي قراءته للاجراءات المعلن عنها للحد من انتشار فيروس كورونا، أشار مهدي مبروك إلى أنها لم تحقق التأثير المرجو إلا أنها جنبت البلاد من ارتفاع مشط في أعداد الوفايات التي كان من الممكن أن تصل حدود 15 ألف حالة وفاة منتصف شهر ماي الماضي اذا لم يتم سن الاجراءات الوقائية.

واعتبر عوض اللجنة العلمية، أن توفر 3 شروط كفيلة بتجنب انهيار المنظومة الصحية، على غرار دعم جاهزية المنظومة الصحية والتسريع في نسق الحملة الوطنية للتلقيح حتى يتجاوز نسق انتشار الفيروس وتوسيع الفئات المشمولة بالتلقيح لتشمل خاصة القطاعات النشيطة ، الى جانب ضرورة احترام اجراءات الوقاية.

واعتبر مهدي مبروك أنه في ظل غياب إرادة مواطنية وعدم انخراط طوعي في الإجراءات يمكن أن يؤدي ذلك الى تفاقم الوضعية الوبائية المستقرة في درجة الخطورة.