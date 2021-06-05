Ooredoo تكرّم أوّل الفائزين بمسابقة Fortuna Quiz

استقبلت Ooredoo في مقرها بضفاف البحيرة أوّل مجموعة من الفائزين في المسابقة الكبرى Fortuna Quiz وسلّمتهم جوائزهم طبقا لنتائج عمليات السحب المنجزة. أقيم حفل التسليم في جو ودي مع احترام كامل للبروتوكول الصحي.

تقدم المشغّل الأوّل في تونس بالشكر للمشاركين في اللعبة على ثقتهم بالشركة وسلّمهم الجوائز المنصوص عليها في قانون اللعبة. تتواصل المسابقة الكبرى Fortuna Quiz إلى غاية 22 جوان 2021 ومازال يمكن للمشتركين الفوز بهدايا قيّمة على غرار السيارة الثالثة.

تضمّ قائمة الجوائز 3 سيارات SUZUKI SWIFT بقيمة 000 45 دينار تونسي لكلّ سيارة و 3 جوائز نقدية بقيمة 000 10 دينار للفائز الواحد إضافة لعشر جوائز نقدية بقيمة 000 3 دينار للفائز الواحد.

تميّزت المسابقة الكبرى Fortuna Quiz كذلك برقمنة قواعد المشاركة حيث يتم التسجيل عبر الإرساليات القصيرة أو عبر موقع fortuna.tn أو عبر التطبيقة أو موقع المشغّل.

تعزّز Ooredoo من خلال هذه اللقاءات علاقات الثقة مع المشتركين وتؤكد نجاعة استراتيجية ألعاب الإرساليات القصيرة التي تسمح لحرفاء Ooredoo بالفوز بجوائز قيّمة.

ويذكر ان Ooredoo تنظم المسابقة الكبرى Fortuna Quiz بالشراكة مع شركة Digital Virgo.