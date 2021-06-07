المنستير: حالة وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 37 حالة شفاء

ارتفع العدد الجملي للوفيات الناجمة عن فيروس “كورونا” المستجد، بولاية المنستير، وذلك منذ بداية الجائحة وإلى غاية 5 جوان الجاري، إلى 533 وفاة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة بمعتمدية بنبلة، وجملة الإصابات إلى 19 ألفا و717 إصابة، على إثر رصد 33 إصابة إضافية.

في المقابل، ارتفع إجمالي المتعافين إلى 18 ألفا و270 بعد شفاء 37 مصابا، وذلك وفق حصيلة محيّنة للإدارة الجهوية للصحة.

وتعدّ الجهة إلى غاية 5 جوان الجاري، 914 حالة نشطة، و94 حالة مقيمة بالمستشفيات والمصحات بالجهة، من بينها 27 حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، الذي سجل نسبة إشغال لأسرة “كوفيد” بلغت 84 فاصل 4 في المائة. وارتفعت النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” إلى 59 فاصل 5 في المائة.

وتصنف ولاية المنستير مجددا “ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا”، مسجلة 102 من الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الأخيرة. وتعدّ الجهة إلى غاية 5 جوان الجاري 8 معتمديات “ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا”، حيث تتراوح الإصابات بها لكلّ 100 ألف ساكن بين 214 إصابة بالوردانين و103 بالمنستير.

وصنفت 3 معتمديات أخرى “ذات اختطار مرتفع” وهي كل من جمال بـ93 إصابة، والمكنين 90 إصابة، وصيادة لمطة بوحجر 62 إصابة، ومعتمديتي قصيبة المديوني (37 إصابة) وزرمدين (25 إصابة) “ذات مستوى اختطار متوسط”.

من جانب آخر، سجّل أعوان الصحة على مستوى المراكز الجهوية للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير وقصر هلال والمكنين والفريق المتنقل، تلقيح مجموع 46 ألفا و708 شخصا، من بينهم 26 ألفا و25 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 13 مارس الفارط الى غاية 6 جوان الجاري.

وأمكن، أمس الأحد، تلقيح مجموع 1648 شخصا بالجرعة الأولى، و128 شخصا بالجرعة الثانية، لتتطور بذلك نسبة التغطية الجهوية بالجرعة الأولى إلى 7 فاصل 77 في المائة، والجرعة الثانية إلى 4 فاصل 33 في المائة.