صفاقس-كوفيد19 : تسجيل 6 وفيات و115 إصابة جديدة واستقرار في المؤشرات المرتفعة للإيواء الطبي

سجلت ولاية صفاقس، بحسب آخر حيين للحالة الوبائية نشرته الإدارة الجهوية للصحة اليوم الاثنين، 6 وفيات و115 إصابة جديدة بوباء “كورونا” من مجموع 445 تحليلا منجزا بتاريخ أمس الأحد، مقابل تسجيل 89 حالة شفاء جديدة من المرض.

كما تشهد الحالة الوبائية في الجهة استقرارا في المؤشرات المرتفعة للإيواء الطبي دون الوصول إلى الطاقة القصوى، حيث يقيم حاليا بأقسام “كوفيد أكسيجين” 175 مصابا بالفيروس، وبأقسام “كوفيد إنعاش” 23 مصابا، وبالمصحات الخاصة 33 مصابا.

وتشير الإحصائيات الحالية إلى أن العدد الجملي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء بلغ 1140 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، والعدد الجملي للحالات الإيجابية المكتشفة وصل إلى 35752 حالة، والعدد الجملي لحالات التعافي من الوباء بلغ 33872 حالة.

في المقابل، تتواصل عمليات تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”، حيث أنجزت المراكز المفتوحة (مركز حديقة الرياضة بشط القراقنة، والمركز الشبابي بطريق الميناء، ومركز ساقية الداير)، 4058 تلقيحا ليبلغ العدد الجملي للملقحين في الجهة إلى حدود يوم أمس 124 ألفا و926 شخصا.