هذا فحوى لقاء المشيشي بوزير السياحة السعودي..

أكد وزير السياحة السعودي ورئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية، أحمد الخطيب، رغبة بلاده في الاستثمار في تونس وخاصة في المجال السياحي مشددا على أهمية إعادة تنشيط الحركة السياحية في الاتجاهين لتجاوز مخلفات أزمة كورونا

وشدد الخطيب، خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة، هشام مشيشي، الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، على تشجيع التواصل بين المهنيين في كلا البلدين لوضع برامج سياحية مشتركة والتعريف أكثر بالمنتوجات السياحية المتوفرة بتونس والمملكة العربية السعودية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وأكد رئيس الحكومة، هشام مشيشي، خلال اللقاء، الذي حضره وزير السياحة الحبيب عمار، على متانة علاقات الأخوة والصداقة المتجذّرة تاريخيا بين تونس والمملكة العربية السعودية والقائمة على الإحترام المتبادل والتعاون في مجالات المعرفة والاقتصاد والسياسة لما فيه مصلحة مشتركة للشعبين الشقيقين. وأشاد رئيس الحكومة بمجهودات وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية ودورها النشيط صلب المنظمة العالمية للسياحة وخاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية من خلال مساهماتها القيمة في خلية الأزمة من جهة ومجموعة ال20 للسياحة من جهة أخرى، حسب نص البلاغ