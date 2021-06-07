قفصة : حملة مداوة للنقاط السوداء لتكاثر الحشرات والبعوض متواصلة رغم تأخرها بسبب نقص عدد الأعوان

تواصل مصالح بلدية قفصة حملة مداواة للنقاط السوداء لتكاثر الحشرات والبعوض والبالغ عدد 12 نقطة بقفصة المدينة وفق ماذكره رئيس مصلحة النظافة ببلدية قفصة حسين وشام.

واضاف حسين وشام في تصريح لـت(وات) أن عملية مداواة اماكن تكاثر الحشرات والبعوض شملت المياه الراكدة بكل من واحة قفصة والعقيلة على ان يتم استكمال باقي النقاط في قادم الايام، مشيرا إلى أن الحملة تهدف بالاساس الى الحد من انتشارها خاصة في فصل الصيف.

وذكر حسين وشام ان حملة مداوة النقاط السوداء لتكاثر الحشرات خلال هذه الصائفة شهدت تأخرا مقارنة بالسنوات الفارطة ويعود سبب ذلك الى نقص العنصر البشري للاعوان المكلف بالاشراف على الحملة .

وفي رده حول سؤال انتشار الفضلات بعدد من الاحياء بقفصة المدينة أكّد رئيس مصلحة النظافة ببلدية قفصة ان السبب هو مغادرة احدى الشركات الخاصة ولاية قفصة لعدم خلاص مستحقاتها المالية من قبل الوزارة خاصة وانها كانت مكلّفة برفع الفضلات البلدية بكمية 30 طنا يوميا اي مايعادل ربع الكمية الجملية المرفوعة يوميا بالدائرة البلدية.

وبيّن وشّام ان بلدية قفصة قامت بمراسلة وزارة الشؤون المحلية والبيئة لمطالبتها باعادة الشركة للعمل بالجهة لتخفيف الضغط عن اعوان النظافة او تمكينها من دعم مادي مباشر قصد ابرام صفقة جديدة لتجاوز نقص العملة.