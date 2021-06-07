جيهان بوزيّان: “اتصالات تونس في قلب التحوّل الرقمي” (فيديو)

السعودية تعلن قريبا عن ترتيبات الحج…

عاجل: عضو من اللجنة العلمية يحذر من امكانية ظهور سلالة تونسية خطيرة بسبب الانتشار السريع للوباء..

عاجل: محامية ليلى بن علي تكشف حقيقة زواجها من امير سعودي..وهذا ما قالته بخصوص بث حوار تلفزي لها…

عاجل: نصاف بن علية تؤكد ان الوضع الوبائي حرج جدّا في هذه الولايات…‎

2021/06/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية اليوم الإثنين 7 جوان 2021، أن الوضع الوبائي حرج جدّا بسبب كورونا في ولايات القصرين، سيدي بوزيد، القيروان، باجة، جندوبة، الكاف، سليانة.

وأشارت في تصريح لموزاييك إلى أن وزارة الصحة تتابع عمليات التحيين الخاصة ببقية الولايات.

وأكدت بن علية أنه تم تسجيل وفيّات بسبب كورونا في صفوق أشخاص صغار في السن، ولم يعانوا من أمراض مزمنة من قبل.

وأوضحت في السياق ذاته، على هامش زيارتها إلى ولاية القصرين، أن معدل الأعمار لضحايا الكوفيد لم يتغير.

وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الفردية من قبل جميع الشرائح العمرية، لمكافحة الجائحة

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn