عاجل: نصاف بن علية تؤكد ان الوضع الوبائي حرج جدّا في هذه الولايات…‎

أكد المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية اليوم الإثنين 7 جوان 2021، أن الوضع الوبائي حرج جدّا بسبب كورونا في ولايات القصرين، سيدي بوزيد، القيروان، باجة، جندوبة، الكاف، سليانة.

وأشارت في تصريح لموزاييك إلى أن وزارة الصحة تتابع عمليات التحيين الخاصة ببقية الولايات.

وأكدت بن علية أنه تم تسجيل وفيّات بسبب كورونا في صفوق أشخاص صغار في السن، ولم يعانوا من أمراض مزمنة من قبل.

وأوضحت في السياق ذاته، على هامش زيارتها إلى ولاية القصرين، أن معدل الأعمار لضحايا الكوفيد لم يتغير.

وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الفردية من قبل جميع الشرائح العمرية، لمكافحة الجائحة