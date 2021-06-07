السيرة الذاتيّة للرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفساد عماد بالطالب علي

عاجل: اقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد

شاب يعتدي على فتاة بالفاحشة ثمّ يطعنها بسكّين.. وهذه التفاصيل

سوسة الجنوبية: تفاصيل القبض على شخص محل 04 مناشير تفتيش

بنزرت: إلقاء القبض على شخص بتهمة الاشتباه في انتمائه لتنظيم إرهابي

2021/06/07 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكنت مصالح فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني ببنزرت، من إلقاء القبض على شخص أصيل إحدى مناطق بنزرت الكبرى، بتهمة الاشتباه في انتمائه لتنظيم إرهابي، وفق ما أفاد به مراسل “وات”، مصدر أمني مسؤول.

وأوضح المصدر نفسه أن مصالح فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني، وعقب تحريات أمنية، تفطنت إلى تواصل المتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع عناصر متطرفة مقيمة في عدد من مناطق وبؤر التوتر بالخارج، فتم نصب كمين للمتهم وإلقاء القبض عليه، عقب استيفاء الاجراءات القانونية، وتحويله مباشرة للقطب القضائي المكلف بالبحث في الجرائم الإرهابية لمواصلة الأبحاث والتحري معه.

من جهة أخرى، تمكنت ذات المصالح الأمنية من القبض على شخص متهم بعديد القضايا والأفعال الاجرامية الخطيرة ومطلوب في ستة (06) مناشير تفتيش لفائدة الجهات القضائية والسجنية، وفق تأكيد ذات المصدر.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn