بنزرت: إلقاء القبض على شخص بتهمة الاشتباه في انتمائه لتنظيم إرهابي

تمكنت مصالح فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني ببنزرت، من إلقاء القبض على شخص أصيل إحدى مناطق بنزرت الكبرى، بتهمة الاشتباه في انتمائه لتنظيم إرهابي، وفق ما أفاد به مراسل “وات”، مصدر أمني مسؤول.

وأوضح المصدر نفسه أن مصالح فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني، وعقب تحريات أمنية، تفطنت إلى تواصل المتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع عناصر متطرفة مقيمة في عدد من مناطق وبؤر التوتر بالخارج، فتم نصب كمين للمتهم وإلقاء القبض عليه، عقب استيفاء الاجراءات القانونية، وتحويله مباشرة للقطب القضائي المكلف بالبحث في الجرائم الإرهابية لمواصلة الأبحاث والتحري معه.

من جهة أخرى، تمكنت ذات المصالح الأمنية من القبض على شخص متهم بعديد القضايا والأفعال الاجرامية الخطيرة ومطلوب في ستة (06) مناشير تفتيش لفائدة الجهات القضائية والسجنية، وفق تأكيد ذات المصدر.