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تطاوين: تسجيل حالة وفاة في ذهيبة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين

2021/06/07 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال الساعات ال48 الماضية حالة وفاة جديدة في معتمدية ذهيبة، جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما رفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020 إلى 257 حالة.

وتتوزع الوفيات إلى 115 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و51 وفاة في تطاوين الجنوبية و47 في غمراسن و12 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و8 في كل من رمادة والصمار و6 في ذهيبة.

كما سجلت الإدارة الجهوية للصحة خلال اليومين الماضيين، حسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة نشر اليوم الاثنين، 29 إصابة جديدة، تتوزع الى 14 في تطاوين الشمالية و4 في كل من رمادة وذهيبة و3 في تطاوين الجنوبية وإصابتين في كل من غمراسن والبئر الاحمر.

وبذلك يصبح العدد الجملي للمصابين بكوفيد-19 منذ مارس 2020 في الجهة، 4849 حالة مؤكدة. ويقيم خمسة مصابين بالفيروس في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة.

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