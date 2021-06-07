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كوفيد 19: نسبة التحاليل الإيجابية اليومية تبلغ أكثر من 21 بالمائة إثر إجراء 4774 تحليلا مخبريا يوم 6 جوان الجاري

2021/06/07 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

رصدت وزارة الصحة يوم 6 جوان الجاري 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة اضافية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 13027 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة في بلاغ لها صادر مساء اليوم الاثنين، أن نسبة التحاليل الإيجابية اليومية بلغت بتاريخ 6 جوان الجاري 21,32 بالمائة إثر إجراء 4774 تحليلا مخبريا، فيما بلغ عدد المتعافين 1639.

وبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا المقيمين بالمستشفيات والمصحات الخاصة يوم 6 جوان 2231 مصابا منهم 1941 بمؤسسات القطاع العام و290 بمصحات القطاع الخاص.

ويقيم 411 مصابا بفيروس كورونا في اقسام العناية المركزة و117 مريضا تحت التنفس الاصطناعي يوم 6 جوان بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وفق ذات البلاغ.

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