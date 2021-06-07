فتح 630 خطة طبيب مقيم لتدعيم الجهات ذات الأولوية بطب الاختصاص

كشف وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الاثنين، عن فتح 630 خطة طبيب مقيم في مختلف الاختصاصات لفائدة الجهات ذات الأولوية، وذلك في اطار مناظرات الإقامة في الطب لسنوات 2017 و2018 و2019.

وأوضح الوزير في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية له ولوزير الدفاع الوطني، أن فتح خطط الأطباء المقيمين يهدف الى تدعيم الجهات ذات الأولوية بطب الاختصاص باعتباره أحد أهداف استراتيجية وزارة الصحة للنهوض بقطاع الصحة عموما، مؤكدا الشروع في التعاقد مع أطباء الاختصاص انطلاقا من شهر ديسمبر 2021 بصفة تدريجية.

وبين الوزير أن وزارة الصحة تنكب على تحسين الخدمات الصحية بمختلف المعتمديات وجهات الجمهورية، مشيرا الى أن سيتم ضمن المرحلة الثانية من برنامج “الصحة عزيزة”، التي ستنطلق قريبا، وضع مخطط مديري لتطوير الجهات الصحية حيث سيتم تمكين كل معتمديات الجمهورية دون اقصاء بنصيب من الخدمات الصحية.

وفي رده على أسئلة النواب بخصوص تطوير الخدمات بالهياكل الصحية بمختلف ولايات الجمهورية، أعلن وزير الصحة عن دعم ولاية توزر خلال هذا الأسبوع بسيارتي اسعاف جديدتين من صنف “ب” مخصصتين لمرضى كوفيد 19، اضافة الى عدة سيارات طبية سوف تصل الى الجهة تباعا حال تسوية وضعيتها الادارية.

وأضاف إن وزارة الصحة تكفلت بتمويل تطوير مركز الصحة بالشبيكة بمعتمدية تمغزة من صنف 2 الى صنف 4 ويتم حاليا اعداد ملف الدراسات لتعويض مركز الصحة الأساسية بالرميثة بتمغزة.

وبالنسبة للقسط الثاني من المستشفى الجهوي بنفطة بولاية توزر الذي بلغت كلفته الجملية 7 مليون دينار، أفاد الوزير أن هذا المشروع في طور الانجاز حيث ناهزت نسبة تقدم أشغاله 25 بالمائة، مشيرا الى ان وزارة الصحة ستتكفل بالمرحلة الثانية منه التي تخص العيادات الخارجية والصيدلية وقسم الاستعجالي والادارة والمطبخ والمغسلة وبيت الاموات، وذلك عبر ادراجها في مخطط التنمية 2021-2025.

وبخصوص ولاية قبلي ذكر الوزير بتركيز مخبر التحاليل الخاصة بكوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقبلي منذ نوفمبر الماضي، ليتمكن من انجاز أكثر من 3200 تحليل منذ فتحه باشراف فريق مخبر مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.

كما رخصت وزارة الصحة في ولاية قبلي بانتداب 30 اطار شبه طبي بصفة تعاقدية لمدة سنة في اطار برنامج مجابهة جائحة كورونا، يتوزعون على 12 ممرضا و5 فنيين سامين و8 مساعدين صحة و5 عملة، فضلا عن احداث وحدة كوفيد بطاقة استيعاب 16 سريرا منها 5 للانعاش ومن المنتظر استكمال اجراءات الربط بالسوائل الطبية في منتصف شهر جوان 2021.

وتسلمت ولاية قبلي سيارة اسعاف صنف “أ” و سيارة رباعية الدفع ضمن برنامج “الصحة عزيزة” في انتظار تسلم بقية السيارات المتمثلة في حافلة صغيرة الحجم وسيارة رباعية الدفع بصدد الاقتناء، وفق وزير الصحة الذي أشار الى دعم الاسطول الجهوي بقبلي قريبا بسيارة اسعاف صنف “ب” لفائدة المستشفى المحلي بدوز، ووصول 4 سيارات رباعية الدفع الى تونس في موفى شهر جوان لفائدة كل من المجمع الصحي الأساسي والمستشفيات المحلية بدوز والفوار وسوق الأحد.وأضاف أنه تم الترخيص لفتح مركز تصفية الدم بالقطاع الخاص بولاية قبلي ويجري حاليا التنسيق مع المعني بالامر قصد استيفاء الاجراءات اللازمة لذلك.

وفي اطار متابعة المشاريع الصحية المبرمجة لفائدة الجهة الصحية بقبلي، أفاد ان أشغال احداث قسمي جراحة العظام وأمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بقبلي تقدمت بنسبة 60 بالمائة، اضافة الى برمجة احداث وحدة نهارية للعلاج الكمياوي وبنك للدم بكلفة 51 ألف دينار، مؤكدا توفير الاعتمادات اللازمة لذلك على أن تنطلق الاشغال في منتصف شهر جوان 2021.

وفي رده على سؤال حول الوضعية المالية للمستشفى الجهوي بقبلي، أوضح انه قد تم صرف 150 ألف دينار خلال سنة 2020 و600 ألف دينار في سنة 2021 في اطار صندوق دعم الصحة قصد التكفل بالمرضى حاملي بطاقة العلاج المجاني والتعريفة المنخفظة، لافتا الى التكفل حاليا بديون هذا المستشفى بعنوان السنوات المنقضية لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه، بالاضافة الى الموافقة على اسناد منحة لخلاص ديون المستشفى تجاه الصيدلية المركزية بقيمة 893 ألف دينار خلال سنة 2022.

وبالنسبة للمستشفى المحلي بدوز تتواصل حاليا أشغال احداث قسم للجراحة العامة والعمليات بكلفة 2,8 مليون الف دينار، وتقدمت بنسبة 80 بالمائة، كما تم فتح الاعتمادات وانطلاق الأشغال للشروع في تركيز شبكة السوائل الطبية بهذا المستشفى المحلي.

ولمجابهة تردي الوضع بالمستشفى الجهوي بباجة، لفت الوزير الى أن اللجنة الفنية متعددة الاختصاصات بوزارة الصحة أدت زيارة تفقدية الى هذا المستشفى بتاريخ 11 فيفري 2021 لتقييم السلامة به وقد توصل الفريق الى وجود اخلالات ونقائص يتم حاليا العمل على تجاوزها.

وأضاف أنه في اطار تأهيل المستشفى الجهوي بباجة تم التعهد بتوفير الاعتمادات اللازمة لتجديد المولد الكهربائي به وتهيئة مغازة الأدوية واعادة تجديد مركزية الهواء الطبي المضغوط وتجديد الخزانة الكهروبائية.

وتتواصل حاليا أشغال احداث قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بباجة متكون من 8 أسرة وذلك بالتعاون مع المجلس الجهوي للولاية، على ان يتم تسلم المشروع في غضون شهرين، وفق الوزير.

وبين الوزير أنه تم ارساء اتفاقية شراكة بين قسم التوليد بالمستشفى الجامعي ببنزرت وقسم التوليد بمستشفى باجة مما مكن من الحد من نقل المرضى والقيام بجميع العمليات بمستشفى باجة، مشيرا الى اجراء أكثر من 300 عملية خلال الأربع الأشهر الأولى من سنة 2021

أما بالنسبة لغياب طبيب مختص بقسم التصوير الطبي بالمستشفى الجهوي بباجة، أوضح انه تم تفعيل شراكة مع قسم التصوير الطبي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة قصد ارساء برنامج للتصوير الطبي عن بعد، مشيرا الى تواصل تنفيذ برنامج دعم طب الاختصاص بالمستشفى الجهوي بباجة، التي “يعمل بها حاليا 18 طبيب استعجالي، نصفهم في رخصة مرضية”، وفق قوله.

وذكر أنه تم أمس تركيز مخزون للاوكسيجين بطاقة 10 الاف لتر بالنسبة للمستشفى الجهوي بباجة، فضلا عن تعزيز الجهة ب 2 سيارات اسعاف صنف “ب” في اطار برنامج 1818 من جملة 9 سيارات ستستفيد منها تباعا.