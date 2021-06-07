المهدية : تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 85 مصابا

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ199 عينة، صدرت الاثنين، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 85 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية بالجهة، إلى 21 بالسواسي و17 بقصور الساف و14 بالمهدية و9 بكل من الجم وسيدي علوان و3 بهبيرة وإصابتين (02) بشربان.

وتماثل، من جهة أخرى، 85 مصابا بالفيروس التاجي للشفاء التام وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 11675 حالة.

ورصدت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، منذ بداية الجائحة، 12928 إصابة من بينها 378 حالة وفاة و875 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقّى 834 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 39024 من بينهم 13506 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.