تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

اتحاد الشغل يدين الزيادات في أسعار عديد المواد ويحذر من توترات اجتماعية كبرى

تفاصيل القبض على إمرأة بتهمة السرقة من داخل منزل..

طبيب مصري يحذّر من عادة يوميّة تسبّب الفطر الأسود

بن عروس: القبض على شخصين مفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا عدليّة مختلفة

2021/06/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، وفي إطار السّعي المتواصل لإلقاء القبض على العناصر الإجراميّة المفتش عنها وتقديمها للعدالة، تمكنت يوم 07 جوان 2021 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بحمام الأنف من إلقاء القبض على شخصين (18 و21 سنة قاطنين الجهة) صادرة في شأنهما عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة من أجل تورّطهما في قضايا عدليّة موضوعها “السلب باستعمال العنف والتهديد والإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة” وبمزيد التحرّي في شأنهما تبيّن أن أحدهما محلّ تتبّع في قضية عدليّة موضوعها “السرقة من داخل محلّ مسكون”.

بمراجعة النيابة العموميّة ببن عروس، أذنت بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn