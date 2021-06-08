بن عروس: القبض على شخصين مفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا عدليّة مختلفة

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام، وفي إطار السّعي المتواصل لإلقاء القبض على العناصر الإجراميّة المفتش عنها وتقديمها للعدالة، تمكنت يوم 07 جوان 2021 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بحمام الأنف من إلقاء القبض على شخصين (18 و21 سنة قاطنين الجهة) صادرة في شأنهما عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة من أجل تورّطهما في قضايا عدليّة موضوعها “السلب باستعمال العنف والتهديد والإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة” وبمزيد التحرّي في شأنهما تبيّن أن أحدهما محلّ تتبّع في قضية عدليّة موضوعها “السرقة من داخل محلّ مسكون”.

بمراجعة النيابة العموميّة ببن عروس، أذنت بالإحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.