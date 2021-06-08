قبلي: تلقيح 7583 شخصا منذ انطلاقة الحملة الوطنية للتلاقيح ضد فيروس “كورونا” منهم 3940 تلقوا الجرعة الثانية

تتواصل عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا” بالمركز الجهوي للتلاقيح بدار الشباب بقبلي الذي يشهد منذ فترة تحسنا في الاقبال من المواطنين المسجلين في منظومة “ايفاكس” للتمتع بالتلاقيح ضد الكوفيد

واوضح المنسق الجهوي لحملة التلاقيح ضد فيروس “كورونا” علي الطبال، اليوم الثلاثاء ل(وات)، انه تم منذ انطلاقة الحملة الوطنية والجهوية للتلاقيح في 13 مارس الماضي والى حدود يوم امس الاثنين تلقيح 7583 شخصا بولاية قبلي منهم 3940 تلقوا الجرعة الثانية من التلاقيح

واشار المصدر الى تواصل تنظيم الحملات المتنقلة للتلاقيح التي مكنت الى حدود يوم امس من تلقيح 1800 شخص منهم 500 شخص تلقوا الجرعة الثانية، مبينا ان هذه الحملات قد شملت قرية بشني من معتمدية الفوار وبعض البلديات اضافة الى السجن المدني بقبلي واعوان وزارة التربية

وفي ذات السياق اكد الطبال انه سيتم قريبا في اطار الاستراتيجية الوطنية لتكثيف التلاقيح، ادماج هذه العملية في بعض مراكز الصحة الاساسية التي تم تحديدها من قبل الادارة الجهوية للصحة مع العمل على مضاعفة عدد الحملات المتنقلة للتلاقيح وفتح مراكز محلية بكل من دوز والفوار وسوق الاحد لتقريب الخدمات المواطنين