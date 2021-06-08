هام: امكانيّة الغاء حظر الجولان خلال شهري جويلية وأوت

التقى اعضاء من نقابة الفنانين باللجنة العلمية لوزارة الصحة يوم أمس الاثنين لتدارس الوضع المهني للموسيقيين والبروتوكول الصحي الذي قررته وزارة الصحة مؤخرا بحضور ممثلين عن وزارة الثقافة.

ووفق بلاغ النقابة فقد خرجوا بالاقتراحات التالية :

1-إمكانية الغاء حظر الجولان خلال شهري جويلية و أوت في صورة استقرار الوضع الصحي

2-تلقيح اهل قطاع الثقافة على غرار قطاع السياحة بتركيز خمسة مراكز بين تونس الكبرى و داخل الجمهورية.

3-مراجعة مقترح وزارة الشؤون الثقافية للبرتوكول الصحي لصائفة 2021 والهيئة العلمية مع اضافة بعض النقاط المتعلقة بالفضاءات المغلقة العامة و الخاصة واحترام الاجراءات الصحية.

4-تعهد الفرق الموسيقية و المطربين باحترام مسافة التباعد على الركح و استعمال الكممات و مواد التعقيم و عدم الاقتراب والاختلاط بالحضور و الجماهير.

5-تقديم طلب رسمي باسم وزير الصحة، الاولى باسم نقابة الفنانين التونسيين لرفع حظر الجولان و الثانية تمضى من كافة المتداخلين في القطاع يقع ارسالها كملحق للرسالة الاولى من: فنانين و موسيقيين و اصحاب الفضاءات العامة و الخاصة.