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العثور على جثة فرنسي متعفنة بسوسة..

2021/06/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تم العثور بشقة بعمارة بجهة خزامة سوسة على جثة شديدة التعفن لمواطن فرنسي في نحو عقده السابع يبدو وأنه توفي منذ مدة ولم يتم اكتشاف الوفاة الا بعد انبعاث روائح كريهة أزعجت جيرانه.
وقد تم إشعار الوحدات الأمنية التي تحولت إلى الشقة المذكورة حيث تم اكتشاف الجثة ورفعها لإحالتها على الطب الشرعي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة لتبين سبب الوفاة وفق ما أكده مصدر أمني لاذاعة الجوهرة “اف ام”.

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