تطاوين : تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الساعات 24 الماضية 14 اصابة جديدة تتوزع الى 8 في تطاوين الشمالية و3 في البئر الاحمر واصابتين في رمادة واصابة واحدة في بني مهيرة وبذلك يصبح العدد الجملي للمصابين بكوفيد-19 منذ مارس 2020 في الجهة 4863 حالة مؤكدة, منها ما شملت تسعة مصابين يقيمون حاليا في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين.

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة خلال نفس المدّة ولليوم الثاني على التوالي حسب اخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة نشر اليوم الثلاثاء اية وفاة جديدة جراء فيروس كورونا واستقر العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020 في حدود 257 حالة تتوزع الى 115 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و51 وفاة في تطاوين الجنوبية و 47 في غمراسن و12 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و8 في كل من رمادة و الصمار و6 في ذهيبة.