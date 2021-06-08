انقطاع ماء الشرب بهذه المعتمديات..

حجز بضاعة مهربة قيمتها 300 ألف دينار كانت مخفية بنزل مغلق بالعاصمة

الإنتربول توقف المئات في عملية هي “الأكثر تطورا” ضد شبكات الجريمة بالعالم

شاب يختطف فتاة قاصر ويغتصبها.. وهذه التفاصيل

تطاوين : تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية

2021/06/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الساعات 24 الماضية 14 اصابة جديدة تتوزع الى 8 في تطاوين الشمالية و3 في البئر الاحمر واصابتين في رمادة واصابة واحدة في بني مهيرة وبذلك يصبح العدد الجملي للمصابين بكوفيد-19 منذ مارس 2020 في الجهة 4863 حالة مؤكدة, منها ما شملت تسعة مصابين يقيمون حاليا في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين.

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة خلال نفس المدّة ولليوم الثاني على التوالي حسب اخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا في الجهة نشر اليوم الثلاثاء اية وفاة جديدة جراء فيروس كورونا واستقر العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020 في حدود 257 حالة تتوزع الى 115 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و51 وفاة في تطاوين الجنوبية و 47 في غمراسن و12 في بني مهيرة و10 في البئر الاحمر و8 في كل من رمادة و الصمار و6 في ذهيبة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn