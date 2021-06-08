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قفصة: عدد من عملة الحضائر ممن سنهم دون 45 سنة ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية

2021/06/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


نفّذ عدد من عملة الحضائر ممن سنهم دون 45 سنة وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر ولاية قفصة، للمطالبة بتفعيل الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بتاريخ 20 اكتوبر 2020 والقاضية بتسوية وضعية عملة الحضائر من سنهم دون 45 سنة بداية من شهر مارس إلى غاية شهر جوان الجاري، وفق كاتب عام النقابة الأساسية لعملة الحضائر، معز حمودة.

وأضاف معز حمودة، في تصريح لـ”وات”، ان الحكومة تراجعت عن تطبيق هذه الاتفاقية ولم تفعّلها على ارض الواقع، وهو ما يعتبر اخلالا بمبدإ حق الشغل اللائق الذي يكفله الدستور، حسب رأيه.

وأبرز ان عملة الحضائر سيواصلون تحركاتهم الاحتجاجية خلال الايام القادمة، وقد يلتجؤون الى الاعتصام أمام مقر الولاية كحركة تصعيدية إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وفق تأكيده.

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