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حفيّظ حفيّظ:”نحو الترفيع في ثمن لتر البنزين ليصبح 3 دنانير”

2021/06/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

انتقد الأمين العام المساعد بإتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ توجّه الحكومة نحو الترفيع في أسعار المواد المدعومة ورفع الدعم كليا عنها، مضيفا أنّ لتر البنزين يتّجه ليبلغ 3 دنانير حسب تعهدات الحكومة للجهات المانحة.

وحذّر حفيظ، في تصريح لموزاييك آف آم، من تكرار سيناريو 3 جانفي 1984 حين قرّرت الحكومة أنذاك رفع الدعم عن أسعار الحبوب وارتفاع ثمن الخبز إلى أكثر من الضعف قبل أن يتمّ التراجع عن هذا القرار في خطاب شهير للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وقال حفيّظ حفيّظ إنّ المنظّمة الشغيلة تعوّل على الحوار والتفاوض في هذا الخصوص، مشيرا إلى أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدهور الكبير في المقدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا ، ان توجيه الدعم لمستحقيه يبقى مجرد شعار، ملاحظا أنّ ما أقدمت عليه الحكومة بعد عودة وفدها من واشنطن، حيث أجرى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خير دليل.

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